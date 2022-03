Haven: trailer dell'update che aggiunge le coppie gay al gioco che parla d'amore e libertà

Pubblicato per la prima volta a dicembre 2020, Haven è un'avventura esplorativa che parla d'amore e libertà e ci mette nei panni di Yu e Kay. Nel gioco base, si tratta rispettivamente di una donna e di un uomo. Ora, però, è arrivato un update che permette di giocare come una coppia gay. Potete vedere qui sopra il trailer dedicato.

Ogni nuova versione dei personaggi ha il proprio doppiaggio dedicato, ovviamente. Il creative director - Emeric Thoa - ha affermato: "Haven è un gioco che parla della libertà di amare chiunque tu voglia. Sin dai primi giorni dello sviluppo, abbiamo creato diverse coppie per il gioco, con diversi tipi di relazioni. A causa dei limiti produttivi di un team indie, ci siamo focalizzati solo su Yu e Kay. Dopo la pubblicazione del gioco, abbiamo voluto ritornare sui nostri passi e lavorare a questo aggiornamento. Speriamo che molti più giocatori si sentano rappresentati al meglio nel gioco".

Precisiamo che la scelta della coppia di Haven non influenza in alcun modo la storia del gioco. Haven parla della possibilità di amare persone di una classe sociale diversa: l'identità di genere non è mai stata al centro della narrazione. Questo update è quindi un ottimo modo per rendere il gioco più inclusivo e rappresentativo, senza forzature di alcun tipo.

Haven è disponibile su PS4, Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco la nostra recensione.