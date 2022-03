XCOM 2: il multiplayer verrà chiuso su Steam alla fine di marzo

Firaxis ha deciso di disattivare le modalità multiplayer per XCOM 2 su PC alla fine di marzo, annunciando la cosa con un tweet in cui si riferisce che il multiplayer del gioco verrà mandato in pensione almeno per quanto riguarda la versione su Steam.

"La decisione di chiudere questi servizi non è stata presa alla leggera", ha spiegato Firaxis in un comunicato molto stringato, "ma ci consentirà di riorganizzare le nostre risorse su altro. Apprezziamo il vostro supporto e vi ringraziamo per la comprensione", si legge nelle comunicazioni inviate da Firaxis su Twitter.



Il 28 marzo 2022, per la precisione, le modalità multiplayer di XCOM 2 verranno disattivate dalla versione PC su Steam, eliminando di fatto il multiplayer online e la modalità Challenge presente nell'espansione War of the Chosen. Tuttavia, il multiplayer di XCOM 2 continuerà comunque ad essere disponibile su console e su Mac, dunque l'iniziativa sembra limitata esclusivamente a Steam, almeno per il momento.

Questa disattivazione ovviamente non modifica in alcun modo gli altri elementi del gioco: la Campagna e tutte le opzioni single player di XCOM 2 su PC potranno comunque essere utilizzate normalmente anche su Steam, ma verranno praticamente rese inutilizzabili le componenti multiplayer, che hanno comunque una certa importanza in uno strategico di questo tipo.

La necessità di focalizzare gli sforzi su altro indica probabilmente il fatto di spostare in massa la forza lavoro sul nuovo Marvel's Midnight Suns annunciato lo scorso settembre, il nuovo strategico basato sui super-eroi Marvel, anche se è difficile valutare quanto il mantenimento delle modalità multiplayer su Steam potesse influire sulle risorse disponibili del team.