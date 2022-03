Ghostrunner: trailer del DLC Project_Hel, è già disponibile su quasi tutte le piattaforme

È da ora disponibile Project_Hel, il prequel DLC di Ghostrunner, gioco d'azione sci-fi. Questa espansione costa 14,99€ ed è già acquistabile su PC, PlayStation e Xbox. La versione Nintendo Switch arriverà in una data non ancora definita, ma dovrebbe essere "a breve".

La trama di Project_Hel ha luogo "poco prima degli eventi narrati nella trama originale di Ghostrunner. Una androide da combattimento nota come Hel inizia la sua missione violenta: sedare una ribellione alla base della città-torre. Hel prova un profondo odio nei confronti dei suoi creatori ma la programmazione interna le impedisce di massacrarli, dovrà quindi eseguire a malincuore gli ordini cercando soluzioni che le permettano di interrompere i piani malvagi dei suoi creatori."

A differenza dei normali Ghostrunner, Hel non contiene parti biologiche, ma è guidata da una IA che la rende instabile, impulsiva e furiosa. Questi tratti si manifestano nella nuova barra della rabbia presente in Project_Hel. Uccidendo nemici è possibile riempire la barra e usare nuove abilità di combattimento che eliminato i nemici in un colpo.

Hel, Invece di usare il rampino Gap Jammer di Jack, ha a disposizione un "Super Jump" che le offre incredibili capacità nei movimenti e nei combattimenti e un potenziamento sensoriale le permette di calcolare rapidamente le traiettorie di ogni salto.

Non mancheranno poi nuovi avversari, inclusi quattro tipi di nemici e due boss. Ci saranno sette livelli, durante i quali saremo accompagnati da nuovi brani dell'artista elettronico Daniel Deluxe. Dovremo anche andare a caccia di nuovi collezionabili.

Vi ricordiamo infine che Ghostrunner (senza DLC) per PlayStation 5 è gratis per i possessori dell'abbonamento PlayStation Plus durante il mese di marzo 2022.