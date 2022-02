PlayStation Plus, marzo 2022: Ghostrunner e Team Sonic Racing

Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Non particolarmente, stando al nostro sondaggio : solo il 13% degli utenti si è detto molto soddisfatto e il 28% abbastanza soddisfatto, mentre i pareri negativi sono stati leggermente di più: il 27% dei lettori si è detto poco soddisfatto, il 33% per nulla soddisfatto.

Abbiamo poi il racer arcade Team Sonic Racing, in cui potremo metterci alla guida di velocissime vetture trasformabili nei panni di Sonic e dei suoi amici, nonché ARK: Survival Evolved, il celebre survival di Studio Wildcard che ha venduto finora oltre 20 milioni di copie fra tutte le piattaforme. Non è finita qui: fra i contenuti gratuiti c'è anche l'espansione Legends di Ghost of Tsushima.

L'aggiornamento del PlayStation Plus di marzo 2022 vede l'arrivo nel catalogo di quattro nuovi giochi, fra cui la versione PS5 di Ghostrunner: l'action game in stile cyberpunk di One More Level dà il meglio sulla console next-gen Sony e avremo la possibilità di sperimentare le sue qualità senza costi aggiuntivi.

Al netto di alcune sequenze un po' troppo complesse e frustranti, nonché di scenari che tendono talvolta a ripetersi, l'esperienza messa a punto da One More Level si rivela fin dalle prime battute affascinante e coinvolgente. La versione PlayStation 5 , inoltre, può contare su di un impatto visivo superiore grazie ai 4K e ai 60 fps. Ulteriori dettagli nella recensione di Ghostrunner .

Il nostro obiettivo sarà dunque quello di esplorare la Torre di Dharma ed eliminare le guardie che impediscono alle persone di scalarla, sfruttando una spada dalle proprietà sorprendenti e un set di abilità speciali che ci consentono di attraversare il cybervuoto , una sorta di dimensione alternativa in cui i limiti della realtà come la conosciamo sono più labili.

Ritrovatosi privo della memoria, il protagonista del gioco decide di entrare tra le fila delle forze ribelli, che protestano per le gravissime disparità sociali che si verificano fra i livelli della torre, e tenere fede all'incarico che gli è stato affidato dall'Architetto, prima che quest'ultimo venisse tradito e ucciso in una feroce lotta per il potere.

Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui i sopravvissuti agli sconvolgimenti climatici si sono rifugiati in una città fortificata a sviluppo verticale, la gigantesca Torre di Dharma, Ghostrunner ci mette al comando di un ninja dotato di potenti impianti cibernetici: un guerriero silenzioso e letale che è stato assoldato per uccidere la governatrice.

Sull'onda dell'entusiasmo per la prossima uscita nelle sale del secondo film live action dedicato al porcospino blu, ecco approdare nella line-up di PlayStation Plus Team Sonic Racing , che riprende l'ormai collaudatissima formula dei kart racer per catapultarci all'interno di frenetiche gare di velocità in cui è possibile ricorrere a qualsiasi espediente pur di tagliare il traguardo per primi.

Risvegliatici su di una misteriosa isola con un dispositivo collegato al polso, privi di armi e finanche di vestiti, dovremo passare gran parte del tempo a raccogliere risorse per alimentare uno sfaccettato sistema di crafting che ci porterà gradualmente a creare qualsiasi tipo di oggetto e struttura per far fronte a un ambiente estremamente competitivo, specie sui server dedicati alle attività PvP. Abbiamo approfondito tutto nei dettagli nella recensione di ARK: Survival Evolved .

Giunto su PlayStation 4 al termine di un lungo periodo in accesso anticipato che ha consentito agli sviluppatori di arricchire e rifinire in maniera sostanziale l'esperienza, ARK: Survival Evolved mette insieme meccaniche survival di stampo tradizionale e un'ambientazione inedita, una sorta di preistoria futuristica in cui da un lato non mancano i pericoli, rappresentati anche da enormi dinosauri; dall'altro è possibile disporre di risorse anche piuttosto sofisticate.

Ghost of Tsushima: Legends (PS5 e PS4)

Ghost of Tsushima, una sequenza dell'espansione Legends

Un'esperienza stand alone pensata per chi già possiede Ghost of Tsushima, l'espansione Legends introduce una modalità multiplayer cooperativa in cui potremo scegliere fra quattro differenti classi (Samurai, Cacciatore, Assassino o Ronin), ognuna dotata delle proprie caratteristiche e mosse speciali, e lanciarci in una serie di missioni pensate per due o quattro giocatori.

Impegnati con la campagna del pacchetto, con la sopravvivenza a orde oppure con la recente modalità Rivali, in cui due squadre si scontrano per la vittoria, potremo esplorare scenari che reinterpretano quelli visti in Ghost of Tsushima (recensione) e approfittare di numerose opzioni relative alla personalizzazione dei combattenti. Ulteriori dettagli nel nostro speciale dedicato a Ghost of Tsushima: Legends.