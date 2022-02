Digimon World potrebbe tornare con un remake o remaster, Survive ancora senza data di uscita

Kazumasu Habu, producer dei giochi Digimon, ha svelato in un recente Q&A al Digimon Con 2022 che sta considerando seriamente l'ipotesi di realizzare un porting, una remaster o un remake di Digimon World, il primo videogioco del brand, uscito su PlayStation nel 2001 in Europa e particolarmente apprezzato dai fan della serie. Sempre dall'evento apprendiamo che Digimon Survive non ha ancora una data di uscita, con lo sviluppo che a quanto pare è stato a dir poco travagliato.

"Abbiamo ricevuto molte richieste per un port o un remake del Digimon World originale", ha detto Habu. "Lo sto valutando positivamente. Ma al tempo stesso, sto anche pensando a quale soluzione, tra port, remaster o remake, sia la migliore."

"Se scelgo un porting/remaster, penso che sarà altamente fattibile. Nel caso di remake, dobbiamo pensare a quanti elementi aggiuntivi dovremmo incorporare. Digimon World ha un ottimo equilibrio tra File Island (l'isola dove si svolge il gioco ndr) e i Digimon che appaiono. Se aggiungiamo nuove aree o Digimon penso che dovremmo trattarlo come un nuovo prodotto piuttosto che un remake."

Il primo Digimon World era un monster breeder in cui il giocatore deve esplorare in lungo e largo un'isola composta da vari biomi e colpita da una catastrofe che ha fatto perdere la memoria e reso aggressivi i Digimon. L'obiettivo è quello di ricostruire la città di File City e per farlo si deve fare affidamento su mostriciattolo alleato. La peculiarità in tal senso, è che il Digimon in questione aveva un ciclo vitale limitato, al termine del quale "moriva" per poi resuscitare in una nuova creatura al primo stadio evolutivo, ereditando solo parzialmente i tratti del suo predecessore, creando dunque un'alternanza di fasi di breeding, esplorazione e combattimenti.

Per quanto riguarda Digimon Survive, è stato mostrato un nuovo trailer (da 25:44 a 27:48 del filmato qui sopra) che presenta i protagonisti del gioco. Inoltre Habu ha parlato dei continui rinvii del gioco, l'ultimo avvenuto giusto pochi mesi fa.

Il producer si scusa con i fan per la lunga attesa e afferma che al momento la data di uscita è ancora da decidere internamente. Inoltre spiega che il progetto ha avuto dei problemi interni seri e inoltre in corso d'opera è stato affidato a un nuovo team di sviluppo, cosa che ha rallentato ulteriormente i lavori.

"Ora stiamo sviluppando il gioco con un nuovo team di sviluppo (HYDE, stando al sito di Bandai Namco ndr). Questo cambio ha portato a rielaborare molti aspetti del gioco, causando dei ritardi", spiega Habu, rassicurando i fan del fatto che ora i lavori su Digimon Survive stanno procedendo a gonfie vele. "Tuttavia, grazie agli sforzi del nuovo team di sviluppo, ora siamo in grado di rimetterci in carreggiata, avvicinandoci sempre di più al completamento del gioco."

Infine Habu ha confermato che Bandai Namco sta sviluppando anche un nuovo Digimon Story e sarà legato al gruppo '"Olympos XII" visto in alcune serie animate.