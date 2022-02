EVO 2022: Super Smash Bros. e Nintendo non parteciperanno all'evento

Nintendo ha preso la decisione di non partecipare all'EVO 2022, il più grande evento eSport legato al panorama dei picchiaduro. Di conseguenza durante la manifestazione non saranno organizzati tornei legati al brand di Super Smash Bros.

La notizia è arrivata da un post su Twitter degli organizzatori dell'Evolution Championship Series, in cui tra l'altro ricordano l'appuntamento con lo show con gli annunci che precederà la manifestazione fissato alle 02:00 italiane del 9 marzo.

"Siamo grati per tutti i fantastici giochi che si uniranno a noi più tardi quest'anno a Las Vegas, ma vogliamo farvi sapere in anticipo che Super Smash Bros. Non sarà presente in questa edizione.", recita il comunicato.

"Dal 2007 abbiamo visto momenti storici di Super Smash Bros. durante gli eventi dell'Evo. Siamo rattristati dal fatto che Nintendo abbia scelto di non continuare questa tradizione con noi quest'anno. In futuro, speriamo di celebrare ancora una volta di celebrare la community di Super Smash Bros."

Al momento Nintendo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui motivi dietro la decisione di non partecipare all'EVO 2022 con Super Smash Bros.. Dubitiamo che sia dovuto a possibili attriti con l'organizzazione dovuti al fatto che ora l'Evolution Championship Series è di proprietà di Sony. Più probabile, invece, che la decisione sia stata maturata dalla grande N per via della partnership stretta lo scorso novembre con Panda Global per l'organizzazione di una serie di competizioni ufficiali di Super Smash Bros. Ultimate in Nord America.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'EVO 2022 si svolgerà a Las Vegas tra il 5 e il 7 agosto.