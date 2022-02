Elden Ring per PC: su Steam Deck non ci sono problemi di stutter grazie a Proton

In attesa di patch correttive per risolvere i problemi di performance di Elden Ring, a quanto pare i possessori di Steam Deck possono giocare all'opera di FromSoftware senza i problemi di stutter che si verificano su PC durante lo streaming in background degli asset di gioco.

Ad annunciarlo è stato Pierre-Loup Griffais, coder di Valve, con un post su Twitter dove afferma che il team ha lavorato duramente per ottimizzare Elden Ring sulla console portatile, risolvendo così i vistosi e fastidiosi stutter che si verificano a causa dello streaming in background degli asset di gioco, cosa segnalata anche da Digital Foundry nella sua analisi. Il fix è presente nella nuova versione di Proton che verrà pubblicata la prossima settimana, ovvero più o meno quando il primo stock di console arriverà ai giocatori, ma chi è già in possesso di Steam Deck può testarne l'efficacia con la versione sperimentale.

Il post di Griffais è accompagnato da una clip di gameplay che mostra Elden Ring su Steam Deck giocato con e senza il fix di Proton e come possiamo vedere la differenza è netta.

Nel frattempo Bandai Namco ha pubblicato la patch 1.02.1 di Elden Ring per PS5 e PC che risolve alcuni bug e problematiche varie, mentre su Xbox Series X|S e One sono stati risolti i problemi relativi alle funzioni online e il multiplayer.