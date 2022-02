Elden Ring: patch 1.02.1 disponibile per PS5 e PC, ecco le novità

Con un post su Twitter, FromSoftware ha comunicato la disponibilità della patch 1.02.1 di Elden Ring per PS5 e PC, dettagliando i cambiamenti apportati dall'update.

Stando alle note diramate da FromSoftware la patch 1.02.1 di Elden Ring è il primo hotfix promesso venerdì scorso dal sito ufficiale di Bandai Namco, mirato a risolvere problemi specifici di queste due piattaforme. Per quanto riguarda la versione PC, sono stati risolti i problemi relativi alla sensibilità del mouse e dell'avvio di Easy Anti-Cheat. Inoltre, è stato ridotto il numero di file necessari per il gioco al caricamento di una nuova area, il che in teoria dovrebbe quantomeno mitigare i cali di performance segnalati in queste circostanze da Digital Foundry.

Per quanto riguarda la versione PS5, invece, l'unica novità riguarda la risoluzione di un bug che causava involontariamente la chiusura del gioco. Tuttavia sembrerebbe che al momento non sia stato ancora risolto il problema relativo ai salvataggi sulla console ammiraglia di casa Sony.

Elden Ring è stato accolto calorosamente dalla stampa internazionale, tanto che è il gioco con voto più alto di sempre su OpenCritic, mentre su Steam e Twitch ha infranto tutti i record delle precedenti opere di FromSoftware. È innegabile, però, che al momento il gioco soffre di alcune problematiche legate alle performance e qualche bug, che speriamo vengano risolti nel prossimo futuro. Nulla che renda Elden Ring "ingiocabile", ma di certo potrebbe far storcere il naso a più di un giocatore.