Silent Hill: Konami non rinnova il dominio del sito ufficiale e qualcuno ne ha approfittato

Konami non ha rinnovato il dominio del sito ufficiale di Silent Hill. Non sappiamo se si tratta di una scelta volontaria o di una clamorosa dimenticanza, ma fatto sta che la casa giapponese non possiede più alcun diritto sul dominio "www.silenthill.com". E qualcuno ne ha approfittato per acquistarlo e modificare il portale a proprio piacimento, per fare un piccolo scherzo.

Al momento accedendo al sito sopracitato quello che appare è un'unica pagina con sfondo nero con al centro un tweet di Masahiro Ito che recita "vorrei non aver realizzato il fo***to Pyramid Head".

Ecco il nuovo sito ufficiale di Silent HIll

Per chi non lo sapesse, Ito è stato art director e designer di personaggi, mostri e ambientazioni di alcuni dei giochi della serie Silent Hill, compresa la trilogia originale. Il tweet, che sulle prime potrebbe sembrare lo scherzo di un account fake, è vero al 100% ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2022, accompagnato con un secondo post in cui aggiunge "la ragione non è che non sono stato pagato per le statue. Non sono mai stato pagato per quelle". Insomma una frecciatina a Konami.

Come fa notare un utente su Neogaf, non è la prima volta che Konami si "dimentica" di rinnovare il dominio del sito ufficiale di Silent Hill. Successe anche nel 2019, ma all'epoca evidentemente nessuno si fece avanti per acquistarlo.