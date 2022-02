Elden Ring: risolti i problemi con l’online su Xbox, ora potete giocare in multiplayer co-op e PvP

Con un tweet pubblicato pochi minuti fa dall'account ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha annunciato che i problemi con l'online su Xbox Series X|S e One sono stati risolti. Dunque ora potrete ricominciare a leggere/lasciare suggerimenti nel mondo di gioco, evocare o invadere altri utenti.

Come segnalato in una precedente notizia, i problemi con le funzionalità online e il multiplayer di Elden Ring su Xbox si erano manifestati nella giornata di ieri, impedendo a molti giocatori delle piattaforme Microsoft di accedere ai server di gioco, con tutte le ovvie limitazioni del caso.

L'annuncio è arrivato poco dopo la pubblicazione delle note della patch 1.02.1 di Elden Ring per PS5 e PC, che ha risolto alcuni problemi relativi a queste due piattaforme, che recita: "siamo felici di segnalare che i problemi con l'online riscontrati dagli utenti Xbox ora sono stati risolti", ringraziandoli per pazienza.

Gli sviluppatori di FromSoftware si sono attivati in modo repentino per correggere alcune delle magagne che affliggono attualmente Elden Ring. Come promesso alcuni giorni fa, nel prossimo futuro dovrebbero arrivare anche patch correttive per migliorare il framerate di tutte le versioni, attualmente piuttosto altalenante, soprattutto su PC come segnalato nell'ultima video analisi di Digital Foundry.