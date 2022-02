Elden Ring: problemi con l'online e la coop su Xbox per molti giocatori

Attualmente la versione Xbox di Elden Ring ha grossi problemi con le funzionalità online del gioco, che risultano per la gran parte inutilizzabili. L'errore dovrebbe essere nella mancata corrispondenza della versione del gioco su Xbox Live, che impedisce il funzionamento della modalità cooperativa, dei messaggi e del PvP. Bandai Namco non ha ancora riconosciuto il problema, anche se immaginiamo essere cosciente della situazione.

Gli utenti con la versione 1.0.2.1 di Calibrations dovrebbero poter accedere all'online senza problemi, ma pare che l'aggiornamento tardi ad arrivare a tutti. Purtroppo non lo si può forzare in alcun modo, quindi è impossibile accedere alle funzionalità online del gioco.

Se siete tra quelli che vogliono giocare Elden Ring online su Xbox, magari proprio in cooperativa con un altro essere umano, non vi resta che attendere. La speranza è che la situazione venga risolta al più presto e che non si verifichi più in futuro. Altrimenti potete provare il sistema Spirit Ash integrato nel gioco, che consente di evocare un compagno guidato dall'IA. Non è la stessa cosa, ma quantomeno facilità alcuni scontri contro i boss.

