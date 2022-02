Horizon Forbidden West: un video confronta la versione finale con quella dello State of Play

Il canale Youtube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un'interessante video comparativo tra la versione finale di Horizon Forbidden West e la build vista in azione durante lo State of Play dedicato, risalente al 2021. Da quanto è possibile vedere, alcune cose sono state addirittura migliorate, mentre altre sono state leggermente peggiorate, probabilmente per non influire sulle performance.

In particolare possiamo vedere che la vegetazione è più densa, le ombre sono state migliorate, alcuni nemici sono stati riposizionati e hanno un comportamento diverso (non scriptato), i toni dei colori sono stati resi più caldi e ci sono stati dei miglioramenti generali nel posizionamento degli oggetti.

La parte leggermente peggiorata è quella subacquea, dove i colori sono meno accesi e l'animazione dei capelli è stata resa più rigida. Inoltre ci sono meno modelli 3D (ad esempio sono stati tagliati alcuni edifici), ma la superfice è stato resa più luminosa e trasparente nella versione finale, tanto da far pensare che sia stato proprio il miglioramento della resa in superficie a obbligare ai tagli nelle fasi acquatiche.

Tornando proprio in superficie, la versione finale sembra avere una draw distance della vegetazione leggermente inferiore a quella vista nello State of Play, probabilmente dovuta all'aumento di densità della vegetazione. Insomma, i cambiamenti potrebbero essere stati dettati da delle scelte artistiche dell'ultimo minuto e non sconvolgono più di tanto, considerando che i giochi vengono ritoccati fino all'ultimo momento.

Comunque sia, per tutti i dettagli guardate il video, che si trova in testa alla notizia.