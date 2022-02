Nvidia "completamente compromessa" da un cyber attacco secondo un report

Secondo un report pubblicato da The Telegraph, Nvidia è stata "completamente compromessa" da un cyber attacco. Una parte dei servizi della compagnia è stata forzata offline per due giorni.

Secondo quanto indicato, il cyber attacco avrebbe compromesso il sistema interno delle email di Nvidia e anche gli strumenti di lavoro degli sviluppatori. Sin da metà settimana, i lavoratori hanno più volte visto i propri strumenti venir bloccati.

Per il momento non è chiaro se i dati degli utenti sono stati rubati o cancellati. Potrebbe anche essere che nulla sia stato carpito e che l'unico intento dell'attacco fosse di bloccare i sistemi di Nvidia. Un portavoce della compagnia ha affermato: "Stiamo indagando l'incidente. Non abbiamo ulteriori informazioni da condividere al momento".

Alan Woodward - esperto di cyber sicurezza presso l'Università di Surrey - ha detto al The Telegraph che probabilmente Nvidia bloccherà tutti i sistemi interni per minimizzare il rischio di subire ulteriori danni. "Il vero dubbio è che qualcuno abbia inserito all'interno di un aggiornamento software qualcosa. Dovranno verificare tutto per vedere se c'è qualche tipo di segnale legato a dei cambiamenti nel loro software, che sarà poi distribuito ai clienti."

Se il report si rivelasse corretto, questo sarebbe il secondo grande attacco subito da Nvidia negli ultimi sei mesi. Ricordiamo infatti che la scorsa estate è emersa una lista di giochi non annunciati tramite GeForce Now.