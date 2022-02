Elden Ring: Digital Foundry analizza le performance su PS5, Xbox Series X|S e PC con la patch 1.02

A poche ore dal lancio di Elden Ring, Digital Foundry ha analizzato le performance delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC con applicata la patch 1.02, ovvero l'aggiornamento del day-one. Ecco i risultati.

Stando alla loro analisi le performance di Elden Ring sia su PS5 che su Xbox Series X sono rimaste praticamente invariate rispetto a quelle della closed beta che si è svolta alla fine dello scorso anno. Entrambe le console offrono due preset, la modalità quality e quella performance, con la seconda che favorisce il framerate a discapito della risoluzione.

Nonostante la patch 1.02 il framerate continua a oscillare tra i 45 e i 60fps su PS5 e Xbox Series X in modalità performance, con la prima che generalmente ha una conta degli fps maggiore ma a differenza della console di Microsoft non supporta il VRR. In ogni caso, le performance non sono eccezionali su nessuna delle due.

Le cose peggiorano con la modalità Quality, dato che in questo caso il framerate fluttua tra i 30 e i 60fps per entrambe le console. In tal senso, per Digital Foundry, sarebbe stato meglio offrire un'opzione per bloccarlo a 30fps. Il framerate su Series S, invece, fluttua tra i 40 e i 60fps.

Nessuna versione console di Elden Ring riesce dunque a raggiungere i 60fps costanti, ma per i giocatori PS5 c'è un'alternativa interessante. Avviando la versione PS4 dell'app via retrocompatibilità, il gioco riesce infatti a mantenere stabili i 60fps, ma al prezzo di una risoluzione e una resa grafica peggiore.

Per quanto riguarda la versione PC, Digital Foundry spiega che Elden Ring, il primo gioco FromSoftware realizzato con le DirectX 12, presenta varie magagne con praticamente qualsiasi configurazione hardware e con tutte i preset grafici. In particolare il gioco di FromSoftware soffre di problemi di frame time, con strutter della durata massima di 250 millesecondi quando sullo schermo appaiono nuovi effetti, nemici e aree.

Il problema si presenta, in maniera più grave, anche quando il giocatore si sposta nel mondo di gioco, cambiando area, causando cali frequenti del frame-time o nel peggiore dei casi abbassando il framerate da 60 a 40fps, stando ai loro test.

Elden Ring sarà disponibile da domani, 25 febbraio, per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.