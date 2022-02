Pokémon Presents: data e orario della nuova presentazione in occasione del Pokémon Day 2022

Nintendo ha annunciato un nuovo Pokémon Presents fissato per questo fine settimana, durante il quale ci aspettiamo novità importanti per la serie Game Freak. La presentazione andrà in onda alle 15:00 italiane di domenica 27 febbraio 2022, giorno in cui tra l'altro si festeggia il Pokémon Day 2022.

Stando alle informazioni svelate dai profili social di The Pokémon Company, il Pokémon Presents di febbraio 2022 durerà circa 14 minuti e sarà trasmesso in steaming sul canale ufficiale YouTube della serie, che potete raggiungere a questo indirizzo. Non parliamo dunque di una presentazione particolarmente lunga, ma si tratta comunque di un lasso di tempo più che adeguato per presentare novità importanti.

Pokémon Presents, logo

Considerando che il 27 febbraio si festeggia il Pokémon Day 2022, potrebbero infatti arrivare annunci di un certo spessore. Tra questi potrebbe esserci la data di uscita globale di GCC Pokémon Live, di recente entrato in fase di beta testing in Canada. Non è da escludere a priori, poi, un possibile DLC di Leggende Pokémon Arceus (stando a un leak ne uscirà uno già ad aprile) o di Pokémon Spada e Scudo. Meno probabile date le tempistiche, ma non impossibile, un annuncio relativo nona generazione dei Pokémon. Vedremo.

E voi cosa vi aspettate dal Pokémon Presents di febbraio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.