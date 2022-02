Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di Oichi è pronto all’azione

Tifa è senza dubbio uno dei personaggi più iconici della saga di Square Enix e dei videogiochi in generale, risultando particolarmente apprezzata anche dalle cosplayer di tutto il mondo, che propongono spesso varie versioni della barista del Seventh Heaven. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Oichi, che rende omaggio in maniera magistrale all'eroina di Final Fantasy 7 Remake.

Come potrete vedere voi stessi nello scatto qui sotto, il cosplay di Tifa realizzato da Oichi si ispira al suo costume classico visto nel remake di Final Fantasy 7, che in questo caso è stato realizzato in maniera molto fedele, dalla parrucca alla canottiera bianca e la gonna nera caratteristici del personaggio, con una particolar attenzione ai dettagli, come i guanti da combattimento, che sono una replica praticamente perfetta. Azzeccata anche la posa scelta dalla modella russa, perfettamente in linea con il personaggio di Tifa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake realizzato da Oichi?