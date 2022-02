My Hero Academia: il cosplay di Camie di Tayvix è praticamente perfetto

My Hero Academia è uno dei manga e anime più apprezzati degli ultimi anni. L'opera di Kōhei Horikoshi è particolarmente gettonata anche tra i cosplayer, il che non sorprende, vista la grande varietà di eroi ed eroine e i loro costumi caratteristici da cui trarre ispirazione. Oggi vi proponiamo il cosplay di Camie Utsushimi firmato Tayvix.

Camie è una studentessa anno della della scuola superiore Shiketsu e un aspirante eroe professionista, conosciuta con l'alias Illus-o-Camie. Il suo Quirk, ovvero il potere speciale, si chiama Glamour e grazie ad esso può creare delle illusioni ottiche e auditive in un'ampia area con cui confonde gli avversari.

Il cosplay di Tayvix è semplice ma centra assolutamente l'obiettivo, replicando in modo perfetto il costume e l'acconciatura di Camie, dunque risultando molto fedele al personaggio originale. Lo sfondo usato per questo scatto è l'arena dove si svolge l'esame per la licenza provvisoria da eroi a cui partecipano tutti gli aspiranti eroi, inclusi Deku e compagni. Chi segue l'anime e il manga di My Hero Academia sa che in tale occasione la Camie Utsushimi che partecipa all'esame è in realtà Himiko Toga sotto mentite spoglie. Chissà magari anche questo cosplay in realtà è un inganno in piena regola.

Rimanendo in tema My Hero Accademia, vi suggeriamo il cosplay di Himiko Toga realizzato da Bloodraven folle e originale.

Che ne pensate del cosplay di Camie Utsushimi da My Hero Academia realizzato da Tayvix?