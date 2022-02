WWE 2K22: trailer presenta la modalità MyGM, un gradito ritorno dopo 15 anni d'assenza

2K ha pubblicato un nuovo trailer di WWE 2K22 che presenta la modalità MyGM. Si tratta di una modalità che vi farà vestire i panni di un General Manager e un gradito ritorno per la serie dopo 15 anni di assenza, ovvero sin da WWE Smackdown vs Raw 2008.

Il filmato, narrato da Stephanie McMahon, mostra la struttura di questa modalità, che in larga parte è simile a quella vista nei primi capitoli della serie. Potremo dunque scegliere quale General Manager interpretare, tra cui Adam Pearce, Sonya Deville, Shane McMahon, la stessa Stephanie McMahon oppure un personaggio creato tramite un editor.

L'obiettivo sarà quello di competere con gli altri GM e far prevalere il proprio roster di lottatori, gestendo il budget a disposizione e assumendo nuovi talenti. Ovviamente, dato che parliamo di WWE, potrete avere anche un ruolo più attivo, innescando le rivalità tra lottatori o interferendo direttamente durante i match.

WWE 2K22 sarà disponibile a partire sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dall'11 marzo 2022. Per saperne di più sul nuovo gioco di wrestling di 2K vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima. Preordinando il gioco riceverete il Pacchetto Undertaker Immortale, che include tre versioni del celebre wrestler.