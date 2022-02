WWE 2K22: trailer con protagonista The Undertaker e il bonus pre-order pacchetto Immortale

2K ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al pacchetto Undertaker Immortale di WWE 2K22 che, come suggerisce il nome, è dedicato alla leggenda del Wrestling.

Il pacchetto sarà disponibile come bonus per tutti coloro che preordineranno WWE2K22 e include tre versioni di The Undertaker ispirate ad alcune delle gimmick più celebri interpretate nella la sua ricca carriera corredata di successi e tante vittime.

Nello specifico i giocatori potranno vestire le versioni di The Undertaker Phantom Mask (indossata dal Wrestler negli anni '90), Lord of Darkness Undertaker (la versione da sacerdote satanista) e Boneyard Match Undertaker (la versione da biker). Sono incluse inoltre carte EVO "La mia Fazione" di The Undertaker e vantaggi e bonus per La mia Fazione.

Vi ricordiamo che WWE 2K22 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dall'11 marzo 2022. Per saperne di più sul nuovo gioco di wrestling di 2K vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima.

Pochi giorni fa, 2K ha pubblicato anche un trailer che presenta il roster delle Leggende presenti nel gioco.