Elden Ring: la patch del day one contiene anche l'update 1.02, vediamo i dettagli

Elden Ring avrà una patch del day one che sembra essere davvero molto importante per potersi godere al meglio il nuovo gioco di From Software e a quanto pare questa è composta da due aggiornamenti distinti rilasciati in un unico pacchetto, con la scoperta anche dell'update 1.02.

Nei giorni scorsi avevamo già visto i dettagli dell'update 1.01, ma evidentemente la patch del day one sarà ancora più grossa e non è chiaro dunque se il peso che era emerso in precedenza dal PS Store, ovvero circa 8 GB di aggiornamento, sia destinato ad essere più grande rispetto a quanto riferito.

In ogni caso, l'update 1.02 sembra essere semplicemente un'aggiunta all'1.01, con possibili hotfix aggiuntivi alle variazioni applicate dall'aggiornamento precedente. Questi sono i dettagli della patch 1.02 secondo le note riportate da MP1ST:

Alcuni errori nel testo sono stati corretti

Oltre a quanto riportato in precedenza, altri errori sono stati corretti

Sembra dunque essere un update concentrato sulla correzione di bug e problemi vari, che si aggiunge a quanto avevamo riportato in precedenza per l'update 1.01, ovvero:

Varie funzioni sono state aggiunte

Le performance del gioco e l'usabilità sono migliorate

Il bilanciamento del gioco è stato aggiustato

In aggiunta a quanto riportato sopra, vari errori sono stati corretti

Bisogna far notare, peraltro, come le recensioni siano praticamente tutte basate sulla versione di Elden Ring senza la patch al day one eppure sono tutte stratosferiche, così come anche la nostra recensione di Elden Ring pubblicata ieri.

From Software sembra puntare molto sulle correzioni effettuate dalla patch al day one, tanto da aver chiesto a Digital Foundry di rimandare la sua analisi tecnica sul gioco a dopo l'applicazione dell'aggiornamento.