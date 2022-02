Martha is Dead: copia gratis su Steam a chi ha prenotato la Collector's su PlayStation

Il Team LKA ha recentemente annunciato un'interessante iniziativa, in seguito alla famosa questione delle censure applicate alla versione PS4 e PS5 di Martha is Dead, decidendo di regalare una copia gratis del gioco su Steam a coloro che hanno effettuato il preorder della Collector's Edition su PlayStation.

In un post pubblicato sulla sezione di Steam dedicata alla community, il team ha fatto chiarezza sulla famosa questione delle censure applicate alle versioni PlayStation di Martha is Dead, riferendo che la versione PC, così come probabilmente anche quella Xbox, non sono state colpite da variazioni nei contenuti.

Inoltre, viene riferito che i preorder non sono ancora disponibili su Steam e che ulteriori comunicazioni verranno fatte eventualmente prima del lancio per quanto riguarda questo aspetto.

Martha is Dead, uno screenshot con scorcio dell'ambientazione

La cosa più interessante che emerge dalla comunicazione è però il fatto che "Coloro che hanno effettuato il preorder della Collector's Edition (disponibile solo su PlayStation al momento) ottengono anche una chiave di Steam inclusa che consente l'accesso a una versione standard del gioco su PC".

L'idea alla base di questa iniziativa è fornire anche a coloro che giocano su PS4 e PS5 una possibilità di provare il gioco nella sua versione completa e non censurata, oltretutto considerando che la Collector's Edition al momento è disponibile solo su piattaforme PlayStation, dunque è ovviamente la versione censurata. Nel frattempo, è emerso cosa potrebbe aver censurato Sony su PS4 e PS5, anche se attendiamo ulteriori informazioni sull'entità delle modifiche effettuate.