The Ascent per PS5 e PS4 è ufficiale, ecco data di uscita e trailer

The Ascent, l'action RPG a sfondo cyberpunk sviluppato da Neon Giant, è stato annunciato ufficialmente anche per PS5 e PS4, con tanto di data di uscita e trailer: il gioco sarà disponibile su PlayStation Store dal 24 marzo.

Dopo le classificazioni a Taiwan e negli USA, del resto, era solo una questione di tempo prima che il publisher Curve Games ufficializzasse l'approdo di The Ascent su PlayStation 5 e PlayStation 4, nell'ambito di una versione che include già tutti gli aggiornamenti.

Nella nostra recensione di The Ascent abbiamo parlato di come il gioco sia dotato di meccaniche in stile twin stick shooter solide e divertenti e di ottime atmosfere cyberpunk, ma al contempo soffra di grossi problemi per quanto concerne l'esplorazione dell'hub e dei dungeon.

Ambientato nella metropoli futuristica di Veles, un luogo dominato dalle corporazioni, The Ascent ci mette al comando di un lavoratore che si trova a dover difendere il proprio distretto dall'assalto di orde di nemici nel tentativo di scoprire cosa sia successo.

Per arrivare alla verità, tuttavia, il nostro personaggio dovrà imbracciare le armi e combattere, lanciandosi in solitaria o in cooperativa all'interno di missioni man mano più lunghe e complesse.