The Game Awards e il caso del trofeo di Celeste venduto su eBay da un rivenditore di parti per auto

Il nuovo video pubblicato dallo youtuber PrestilgeIsKey ci racconta del curioso caso del trofeo assegnato a Celeste come Best Independent Game durante i The Game Awards 2018, che dopo essere scomparso per ben 4 anni, è stato avvistato su eBay grazie a un annuncio di un rivenditore di parti per auto.

Tutto è iniziato per via del desiderio dello youtber di possedere una replica dei trofei assegnati durante lo show diretto da Geoff Keighley. Ma mai si sarebbe aspettato di mettere le mani su un premio vero e soprattutto di acquistarlo per meno di 500 dollari.

Durante la sua ricerca infatti PrestigeIsKey, aka Ryan B., si è imbattuto in una curiosa inserzione di eBay, che vendeva il trofeo assegnato ai The Game Awards 2018 ai creatori di Celeste, ovvero Maddy Thorson e Noel Berry, per 500 dollari.

Inizialmente Ryan era sospettoso, il che è comprensibile, dato che gli altri oggetti proposti dal venditore includevano parti per auto e portachiavi. E in tal senso anche la descrizione riportata nell'inserzione era piuttosto vaga, con il venditore che affermava che il premio "arriva da una delle nostre liquidazioni, a parte questo non abbiamo ulteriori informazioni sull'origine di questo oggetto."

Nonostante il timore di trovarsi di fronte a una fregatura bella e buona, lo youtuber ha fatto un'offerta di 375 dollari e questa è stata accettata dal venditore. Come possiamo vedere nell'unboxing nel video qui sopra, quello ricevuto da Ryan è effettivamente il premio originale di Celeste, completo in ogni sua componente e con tanto di imballo originale, anche se in parte leggermente usurato.

Ma la storia non finisce qui. Incuriosito dalla cosa lo youtuber si è messo in contatto con il team di sviluppo per scoprire la verità. Come ha fatto un trofeo dei The Game Awards a finire tra le mani di un rivenditore di eBay? La risposta porta a un ulteriore mistero.

Stando alle dichiarazioni di Heidy Motta di Extremely Ok Games, lo studio degli autori di Celeste, in realtà il premio non è mai stato consegnato alla sede degli sviluppatori. Difficile dire cosa sia successo, magari il pacco si è perso durante la spedizione e chissà in che modo è finito tra le mani del venditore di eBay.

Probabilmente non lo sapremo mai con certezza, ma in compenso questa curiosa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Ryan B. ha infatti deciso di consegnare il premio di Celeste ai suoi legittimi proprietari, che in cambio lo hanno rimborsato dell'acquisto e gli hanno regalato alcune copie autografate del gioco.