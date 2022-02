Soul Hackers 2, tutto quello che sappiamo dello spin-off di Shin Megami Tensei

A lungo rimasto sospeso nel limbo dei franchise dimenticati, Soul Hackers sta quindi per tornare con un seguito previsto ad agosto per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Dopo questa premessa siamo pronti a raccontarvi tutto quello che sappiamo di Soul Hackers 2 .

Annunciato un po' a sorpresa, ma neanche tanto per chi aveva colto le allusioni, Soul Hackers 2 si è mostrato con un trailer alla fine del conto alla rovescia che Atlus teneva da qualche tempo su quello che ora è un sito web ufficiale . Il gioco in questione forse non avrà detto nulla a chi, nel filmato di presentazione, ha riconosciuto le similitudini con Persona e Shin Megami Tensei. In realtà, Soul Hackers ha origini parecchio antiche. Il primo episodio risale addirittura al 1997 - anche se è stato portato su Nintendo 3DS quasi dieci anni fa - ma era lo spin-off di Devil Summoner, che a sua volta era uno spin-off di Shin Megami Tensei.

Una nuova storia

Soul Hackers 2, Ringu è una dei protagonisti

A prima vista, Soul Hackers 2 sembra un mix di Persona e Shin Megami Tensei, ma soprattutto ricorda lo spin-off ancora più strambo, ma colorato, che era Tokyo Mirage Sessions #FE. E in effetti Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, rispettivamente producer e director, in una recente intervista hanno cercato di spiegare le differenze con gli altri franchise. Soul Hackers 2 in effetti deve moltissimo alle due serie principali, ma riprende i loro punti di forza a modo suo: per quanto riguarda i personaggi, che sono ben caratterizzati e ricchi di sfaccettature, si ispira fortemente a Persona, mentre le atmosfere adulte e violente sono più in linea con quelle di Shin Megami Tensei. Hirata ha spiegato che il cast sarà molto più importante rispetto al prequel: il gioco del '97, infatti, era ricco di personaggi pittoreschi, ma non c'erano grandi retroscena da svelare.

Soul Hackers 2 lavorerà molto sull'introspezione, invece, raccontando una storia inquietante che si svolge nel futuro prossimo, e che non dovrebbe avere nessun collegamento rilevante al prequel: i nuovi giocatori, insomma, possono cominciare da qui. Nel mondo di Soul Hackers 2 esiste una sorta di entità soprannaturale, chiamata Aion, che veglia sul mondo. Avendo percepito l'incombere di una catastrofe apocalittica, Aion invia sulla Terra due subordinate, Ringu e Figue, per proteggere alcuni Devil Summoner che sembrerebbero avere un ruolo fondamentale nel destino del pianeta. Il problema è che li trovano morti: i Devil Summoner si sono infatti divisi in due clan, la Phantom Society e Yatagarasu, che si fanno guerra tra loro. Ringu e Figue decideranno quindi d'infrangere alcune regole e resuscitare i protagonisti, convincendoli a unire le forze per scoprire chi o cosa minaccia il futuro dell'umanità.

Come potete intuire, la trama di Soul Hackers 2 non è propriamente zucchero e miele, e i personaggi che Atlus ha ufficialmente rivelato sembrano maturi e interessanti. Arrow, uno dei Devil Summoner di Yatagarasu che sarebbe dovuto morire, è sostanzialmente il buontempone della situazione: onesto e sincero, è anche molto coraggioso e determinato. Milady appartiene invece alla Phantom Society ed è una donna calma e razionale che ha vissuto dei retroscena che le hanno insegnato come il fine giustifichi sempre i mezzi, anche a costo di diventare spietati. Abbiamo poi Cyzo, che a quanto pare non appartiene a nessuna fazione, e che coi suoi modi controllati farà spesso da intermediario tra Arrow e Milady.

Hirata ha deciso di prendere le distanze dal cliché del protagonista muto proprio per fare di Soul Hackers 2 un titolo più innovativo del solito. Se sulla trama non possiamo ancora esprimerci, vale la pena sottolineare che Hirata ha già lavorato a un altro JRPG che era davvero un gioellino: l'ottimo Radiant Historia, uscito per Nintendo DS nel 2010 e poi riproposto su Nintendo 3DS nel 2018.