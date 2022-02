Super Mario Bros., il cosplay di Peach da Lada Lyumos è puccettoso

Peach è protagonista di uno degli ultimi cosplay di Lada Lyumos, che è tornata a ispirarsi alla principessa di Super Mario Bros. per dar vita a un'interpretazione diversa dal solito. Il risultato? Molto puccettoso.

A qualche tempo dal cosplay inquietante di Bowsette, Lada ha pensato in questo caso di strizzare l'occhio alle tonalità pastello e alle atmosfere casalinghe, non a caso il suo personaggio indossa un pigiama a forma di gatto.

Dal costume ai palloncini, il set ricorda una sorta di pigiama party ed è senza dubbio il più "casto" fra quelli dedicati a Peach, perché non dimentichiamoci che Lada Lyumos tende sempre a volorizzare le proprie forme e qui non ha fatto eccezione.

A proposito della principessa Nintendo, la sua ultima apparizione è stata in Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il gioco fisico più venduto del 2021 in Europa: ancora una volta un grande successo per il franchise.