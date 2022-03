Monster Hunter Rise è gratis per una settimana per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Con un post su Twitter, Nintendo ha annunciato che Monster Hunter Rise sarà gratis per una settimana per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Per la precisione l'iniziativa è valida da venerdì 11 a giovedì 17 marzo 2022.

Si tratta dunque di un'ottima occasione per cimentarvi nell'ultimo capitolo delle celebre serie di Capcom, nel quale vestirete i panni di un cacciatore del Villaggio di Kamura e dovrete affrontare numerosi mostri agguerriti.

Una settimana difficilmente vi darà modo di vedere tutti i contenuti del gioco, che nei mesi successivi all'uscita si è ulteriormente ampliato con una serie di upgrade gratuiti che hanno introdotto nuovi mostri, quest ed equipaggiamento. In tal senso, se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.

L'iniziativa tra l'altro arriva in concomitanza con lo showcase della prossima settimana di Monster Hunter Rise, dove Capcom presenterà le ultime novità su Sunbreak, la massiccia espansione in uscita durante il corso dell'estate.

Che ne pensate approfitterete di questo periodo di prova gratuita per provare Monster Hunter Rise? Fatecelo sapere nei commenti.