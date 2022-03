Microsoft: avvistato "Xbox Keystone", è il nome in codice di una nuova console?

Tra i file dell'ultima versione di Windows 11 è presente una stringa che fa riferimento a una misteriosa "Xbox Keystone". Potrebbe trattarsi di una nuova console Microsoft che si affiancherà Xbox Series X e S o magari qualcosa di completamente differente.

L'avvistamento è stato segnalato su Twitter da Tero Alhonen. Come possiamo notare nell'immagine, Xbox Keystone appare subito dopo "Durango" e "Scarlett", ovvero i nomi in codice rispettivamente di Xbox One e Series X. Questo ovviamente apre le porte a tante teorie differenti.

Keystone potrebbe trattarsi infatti di un nuovo modello di Xbox, una "Series Z" da affiancare alle altre due ammiraglie di Microsoft, caratterizzata da un hardware più performante o caratteristiche differenti, ad esempio una console al pari di Series X, ma senza lettore Blu-Ray e a un prezzo più accessibile. Oppure è il nome in codice della prossima generazione di Xbox.

Un'altra teoria, che suggeriamo noi in questo caso, è che in realtà Xbox Keystone sia uno stick da connettere alla TV per giocare in cloud al catalogo di Xbox Game Pass. A giugno dello scorso anno infatti Microsoft aveva manifestato l'intenzione di creare e lanciare sul mercato un dispositivo simile al Fire Stick di Amazon o Apple TV+ che permetta agli utenti di vivere l'ecosistema di Xbox in streaming anche senza una console.

"Stiamo anche sviluppando dispositivi di streaming autonomi che puoi collegare a una TV o a un monitor, quindi se disponi di una connessione Internet potente, puoi trasmettere in streaming la tua esperienza Xbox", aveva dichiarato all'epoca Liz Hamren di Microsoft.

In ogni caso per scoprire la vera natura di Xbox Keystone dovremo attendere novità ufficiali direttamente da Microsoft. Secondo voi di cosa si tratta?