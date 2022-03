Ghostwire: Tokyo, nuovo trailer dallo State of Play di marzo 2022

Ghostwire: Tokyo è protagonista di un nuovo trailer, presentato in occasione dello State of Play di marzo 2022 di Sony che sta andando in onda in questi minuti.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, presenta un mix di scene tratte da cutscene e sequenze di gameplay nude e crude, che presentano personaggi, le misteriose entità demoniache che hanno invaso Tokyo e le abilità speciali del protagonista, che dovrà sfruttare per sopravvivere ai numerosi pericoli del gioco.

Vi ricordiamo che Ghostwire: Tokyo sarà disponibile per PS5 e PC a partire dal 25 marzo 2022. Inoltre potrete scaricare gratuitamente da Steam e PlayStation Store Ghostwire: Tokyo - Preludio, una visula novel che funge da prologo al gioco di Tango Gameworks e Bethesda.

"Scopri i misteriosi eventi dai quali si sviluppa la nuova, attesissima avventura dinamica di Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo! In Ghostwire: Tokyo - Preludio ti unirai all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con una strana sparizione che assume tinte sempre più sinistre", recita la sinossi della visual novel.