Returnal Ascention: trailer e data di uscita della modalità coop gratis, dallo State of Play

Questa sera è andato in onda lo State of Play di Sony PlayStation dopo la presentazione di nuovi giochi, è arrivato il momento di vedere in azione di nuovo Returnal, che si mostra nella versione Ascension. Eccone il trailer e la data di uscita, il 22 marzo 2022.

Si tratta di una modalità cooperativa a due giocatori che permette di affrontare il gioco rogue-lite survival. Questo nuovo contenuto sarà pubblicato sotto forma di aggiornamento gratuito. Si tratterà della versione 3.0 del gioco. Questo aggiornamento introduce anche la Torre di Sisifo che permette di scalare i venti piani di questo edificio all'interno del quale dovremo superare sfide sempre più difficili e pericolose.

Questa sera, durante lo State of Play, abbiamo avuto modo di vedere anche: