JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, trailer d’annuncio e periodo di uscita (aggiornata)

Durante il corso dello State of Play di Sony di marzo 2022 è stato annunciato JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, un nuovo picchiaduro basato sul celebre manga di Hirohiko Araki per PS4 e PS5. È stato anche svelato il periodo di uscita, fissato per l'inizio dell'autunno 2022.

Aggiornamento: Oltre che su PS5 e PS4, è stata confermata l'uscita di JoJo's Bizarre Adventure anche per Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Come svelato dal filmato, che potrete ammirare nel player qui sopra, nel gioco sono presenti oltre 50 lottatori tratte dalle varie saghe di JoJo. Non mancano ovviamente Jonathan e Joseph Star, Jotaro e Jolyne Kujo, nonché tutti i comprimari e i villain come Dio Brando che i fan hanno imparato ad amare durante la lunga storia editoriale dell'opera. Allo stesso modo il gioco sembra sprizzare da tutti i pori l'inconfondibile stile delle Bizzarre Avventure di JoJo, fatto di pose bislacche ma iconiche e poteri stand unici.

Maggiori dettagli su JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R verranno svelati nei prossimi mesi, con la data di uscita del gioco che, vi ricordiamo, è fissata a inizio autunno di quest'anno.

