Ghostwire Tokyo quanto dura? Svelata la longevità della storia principale e delle attività opzionali

Nel corso di un'intervista con WCCF Tech, il game director Kenji Kimura e il producer Masato Kimura di Tango Gameworks, hanno parlato della durata di Ghostwire: Tokyo. Per quanto calcolare la longevità di un gioco non sia una scienza esatta, stando alle parole degli sviluppatori saranno necessarie almeno 30 - 40 ore per completare il titolo inclusi tutti i contenuti secondari, mentre coloro interessati solo alle missioni principali impiegheranno circa 15 ore.

Durante il corso dell'intervista, i due autori di Tango Gameworks, hanno spiegato che il gioco non è un open world, ma piuttosto un "action-adventure con una mappa in stile sandbox". Tuttavia, hanno comunque dato grande importanza all'esplorazione in Ghostwire: Tokyo, con l'idea che il gioco deve essere "divertente anche solo camminando ed esplorando la città".

"Non volevamo proibire l'esplorazione. Piuttosto volevamo incoraggiarla. E inoltre non abbiamo reso troppo stressante per il giocatore esplorare", afferma Kimura.

"Volevamo che il giocatore avesse l'abilità di andare ovunque volesse. Se vedi qualcosa di interessante, puoi andarci e noi vogliamo rimuovere gli ostacoli o lo stress che normalmente esisterebbero per raggiungerli. Ciò include l'esplorazione verticale come quando si scalano gli edifici."

Insomma per quanto sia possibile portare a termine Ghostwire: Tokyo in circa 15 ore, sarebbe un peccato non esplorare il mondo di gioco con calma e magari cimentarsi in qualche attività extra. Come accennato in apertura, secondo Tango Gameworks sono necessarie dalle 30 alle 40 ore per completare tutti i contenuti principali e secondari, ma non prendete questa stima alla lettera, dato che le variabili in tal senso sono tante, tra cui anche l'abilità del giocatore.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile per PS5 e PC a partire dal 25 marzo 2022. Inoltre potrete scaricare gratuitamente da Steam e PlayStation Store Ghostwire: Tokyo - Preludio, una visual novel che funge da prologo al gioco di Tango Gameworks e Bethesda.