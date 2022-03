Dead Space Remake: annunciata una nuova livestream durante il corso della primavera

Gli sviluppatori di Motive Studios hanno annunciato una nuova live stream dedicata a Dead Space Remake. La diretta è fissata al mese di maggio e sarà interamente dedicata al lato artistico del titolo in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Giusto pochi giorni fa abbiamo rivisto in azione Dead Space Remake in una live stream incentrata sul comparto audio, in cui gli sviluppatori ci hanno spiegato come hanno realizzato gli effetti sonori e delle sfide in termini di programmazione per gestire le varie fonti audio in un ambiente 3D per rendere l'esperienza di gioco quanto più realistica, e in questo caso anche raccapricciante, possibile. Per l'occasione è stata anche annunciato il nuovo periodo di uscita di Dead Space Remake.

La diretta fissata a maggio, invece, come accennato in apertura sarà interamente dedicato al lato artistico di Dead Space Remake, con gli sviluppatori che dunque ci parleranno di come hanno reinterpretato questo lato del gioco partendo dal materiale originale del primo capitolo della serie. Al momento non conosciamo ancora data e orari esatti per la live stream, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena saranno disponibili informazioni più precise in merito.

Per coloro che non vedono l'ora di vestire nuovamente i panni di Isaac Clarke si tratta dunque di un appuntamento da non perdere, dato che verranno svelati nuovi interessanti dettagli del remake di Dead Space.