AMD FidelityFX Super Resolution 2.0: annuncio il 17 marzo, insieme al RSR, per delle slide ufficiali

Videocardz.com afferma di essere entrata in possesso di informazioni ufficiali di AMD, precisamente di alcune slide, secondo le quali AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 sarà annunciato il 17 marzo 2022. Inoltre, lo stesso giorno sarà pubblicato il RSR (AMD Radeon Super Resolution). Vediamo i dettagli.

Secondo quanto indicato, la presentazione del 17 marzo 2022 sarà solo un primo assaggio dei dettagli dell'AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. La vera presentazione completa, come già avevamo indicato in una precedente notizia, avverrà alla GDC 2022, il 23 marzo 2022.

Per il momento, Videocardz.com "conferma" che AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 offrirà una qualità d'immagine superiore rispetto a quella originale, a tutte le risoluzioni. La tecnologia è basata sui temporal data e proporrà un anti-aliasing ottimizzato. In tal senso, viene detto che sarà un valido avversario per Nvidia DLSS 2.0.

Viene anche detto che AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 non richiederà un hardware dedicato per il Machine Learning. Non viene però confermata la lista di GPU che saranno supportate. Non è quindi ancora detto che tutti gli hardware non AMD possano supportare questa tecnologia.

Infine, il 17 marzo dovrebbe essere pubblicato anche l'RSR - AMD Radeon Super Resolution -. Si tratta in praticata di una variante del FSR che funziona a livello driver con tutti i giochi, ma solo con le GPU Radeon RX 5000+. Inoltre, propone una qualità inferiore rispetto all'FSR.

Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali a riguardo.