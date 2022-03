Star Wars: nuovo film creato da Damon Lindelof, autore di Watchman e Lost, per un report

Secondo un report di TheAnkler, Damon Lindelof - noto co-autore di Lost e Watchman (2019) - sarebbe al lavoro su un nuovo film di Star Wars.

L'informazione è stata condivisa dal giornalista Jeff Sneider, il quale afferma di non avere altre informazioni al momento. Sneider spiega di non conoscere dettagli sulla trama del film di Star Wars, di non essere a conoscenza degli sceneggiatori né del regista.

Lindelof, in passato, ha dichiarato che avrebbe apprezzato l'idea di realizzare un film su Star Wars. L'uomo però non voleva essere accusato di "aver rovinato Star Wars", quindi all'epoca - 2015 - non era interessato a occuparsi di un franchise di questo tipo. "A un certo punto, ma non certamente nell'immediato futuro, mi piacerebbe fare qualcosa nell'universo di Star Wars. Forse tra una decina d'anni, quando non sarò più accusato di averlo rovinato".

Ricordiamo che vi sono vari progetti a tema Star Wars in produzione. C'è il film Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins - regista di Wonder Woman -, ma anche un rumoreggiato film di Taika Waititi (regista di Thor: Love and Thunder) e la chiacchierata nuova trilogia in lavorazione presso Rian Johnson (The Last Jedi).

Ecco invece il trailer ufficiale per la serie Star Wars su Disney+: Obi-Wan Kenobi.