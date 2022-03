GTA 5: video confrontano le versioni PS5 e Xbox Series X|S con quelle old gen

GTA 5 da oggi è disponibile per PS5 e Xbox Series X|S. Ma come se la cavano le versioni next-gen rispetto a quelle per PS4 e Xbox One? Qui sotto trovate alcuni video confronto che mettono in evidenza le differenze grafiche tra le due versioni.

In attesa di un'analisi tecnica scrupolosa come quelle di Digital Foundry ed ElAnalistaDeBits, di seguito potrete farvi un'idea delle differenze tra le versioni old e next-gen del sempreverde gioco di Rockstar Games grazie a una serie di video emersi in rete in queste ultime ore.

Per chi non lo sapesse le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 permettono di scegliere tra tre modalità grafiche differenti, ovvero Fidelity, Perfromance e Performance RT. La prima punta a presentare la massima qualità visiva possibile, con risoluzione nativa 4K e 30 fps. Performance, invece, propone una risoluzione 4K non nativa, ma garantendo una maggiore fluidità del gameplay puntando ai 60 fps. Infine, la modalità Performance RT attiva il ray tracing, sempre proponendo una risoluzione 4K non nativa e 60 fps, in questo caso però il framerate sembrerebbe un po' meno stabile.

Oltre a risoluzione, framerate e ray tracing, le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 includono una serie di modifiche non di poco conto, come ad esempio texture e illuminazione di qualità migliore, densità di vegetazione, traffico e pedoni maggiore e il supporto al feedback aptico del Dualsense, giusto per citarne alcune. Inoltre, i tempi di caricamento sono migliorati in modo drastico, come potrete constatare in questo confronto tra PS5 e PS4.

GTA 5 è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S da oggi, martedì 15 marzo 2022. Inoltre, se non siete interessati alla componente single player da ora è possibile acquistare anche la versione standalone di GTA Online, gratis per tre mesi per gli abbonati a PlayStation Plus. Segnaliamo infine che GTA 5 e GTA Online sono acquistabili a prezzo scontato per un periodo di tempo limitato.