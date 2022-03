Coromon: trailer del sistema di combattimento del Pokèmon-like per PC e Switch, in uscita a breve

Freedom Games e TRAGsoft hanno da poco pubblicato un nuovo trailer di Coromon, dedicato al sistema di combattimento. Parliamo di un Pokémon-like in uscita a breve su PC (Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch; precisamente, la data di uscita è il 31 marzo 2022.

Il trailer ci presenta le caratteristiche fondamentali del sistema di combattimento. Ci viene spiegato che Coromon propone un sistema a turni classici, come i primi Pokémon, durante il quale possiamo attaccare con una serie di mosse. Queste non dispongono di un numero di utilizzi limitato, ma consumano stamina, in modo variabile a seconda della potenza. La stamina può essere recuperata facendo riposare la nostra creatura per un turno, durante il combattimento.

Viene poi spiegato che in Coromon vi saranno delle creature molto potenti, dei boss in sostanza, che bloccheranno l'avanzamento in certe fasi. Queste creatura disporranno di più stamina e di mosse in grado di infliggere più danni. Alcuni avranno anche più fasi.

Infine, viene riconfermato il fatto che in Coromon vi sarà una componente PvP, che potrà essere affrontata in modo casual o in modo seriamente competitivo.

Potete leggere il nostro provato di Coromon qui.