AMD FidelityFX Super Resolution 2.0: annuncio alla GDC 2022? Spunta un evento a tema

AMD ha in programma di condurre un evento chiamato "Next-Generation Image Upscaling for Games" durante la Game Developers Conference (GDC 2022) il 23 marzo. Potrebbe trattarsi del momento giusto per presentare la FidelityFX Super Resolution 2.0.

L'evento propone solo una breve descrizione che recita: "AMD presenterà alcuni dei risultati della propria ricerca nel campo della tecnologia di upscaling delle immagini di prossima generazione", quindi non abbiamo una conferma ufficiale che si tratti di FidelityFX Super Resolution 2.0.

Lo sviluppatore di CapFrameX ha però recentemente affermato di aver visto filmati di FidelityFX Super Resolution 2.0, quindi AMD potrebbe prepararsi ad annunciare la tecnologia a breve.

Lo sviluppatore sostiene che FSR 2.0 propone un approccio di upscaling temporale con anti-aliasing ottimizzato che non richiede l'accelerazione AI a differenza di DLSS e XeSS, il che significa che può funzionare con GPU di più fornitori. La tecnologia può anche presumibilmente migliorare la qualità dell'immagine oltre la risoluzione nativa, ma dovremo aspettare l'annuncio ufficiale e i test prima di raggiungere qualsiasi conclusione.

La data dovrebbe quindi essere il 23 marzo 2022: non ci resta che attendere nuove informazioni su tale evento e, possibilmente, su AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.