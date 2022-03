Arcane: Riot Games investe nello studio Fortiche Production, autore della serie Netflix

Riot Games ha deciso di investire in maniera significativa in Fortiche Production, lo studio d'animazione responsabile di Arcane, la serie TV animata di Netflix ispirata all'universo di League of Legends, attraverso l'acquisizione di un pacchetto di minoranza.

Non sono state annunciate cifre precise o percentuali di azioni acquisite da Riot Games, ma sembra che la manovra non porti la compagnia videoludica a controllare completamente lo studio d'animazione, tuttavia legherà in maniera più stretta il publisher alla squadra di artisti, considerando che l'investimento è comunque considerato "significativo", in base ai documenti pubblicati.

Con questa mossa, Brian Wright, Chief Content Officer di Riot, e Brendan Mulligan, Director of Corporate Development della compagnia, entreranno a far parte del consiglio d'amministrazione di Fortiche, cosa che dovrebbe garantire un legame alquanto solido tra le due compagnie.

"Fortiche è stata un partner di grande importanza per molto tempo, ma questo accordo assicura il fatto che lavoreremo a stretto contatto per decadi, d'ora in poi", ha affermato Nicolo Laurent, CEO di Riot. "Richiediamo degli alti standard a chiunque lavori con noi e insistiamo che capiscano i giocatori prima di tutto e si concentrino su questi, ma dal primo giorno Fortiche ha rappresentato in maniera esemplare l'idea della Player Experience prima di tutto".

Lo studio d'animazione aveva lavorato in precedenza a diversi cortometraggi animati sull'universo di League of Legends, prima di trovare il successo globale grazie ad Arcane. Quest'ultima è stata un grande successo ed è apprezzata sia dagli appassionati di League of Legends che da chi non conosceva il gioco. Proprio di recente, ha dominato le premiazioni agli Annie Awards e il futuro di questa è praticamente assicurato, ora ancora di più.