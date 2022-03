Mass Effect: BioWare assume lo YouTuber Michael Tucker per lavorare sul nuovo gioco

Michael Tucker, YouTuber che gestisce il canale Lessons from the Screenplay, è stato assunto da BioWare per lavorare al nuovo Mass Effect, in arrivo su PC e console in una data non meglio definita.

Tramite Lessons from the Screenplay, Tucker - insieme ad altri creator - si occupa di analizzare i media più popolari dei nostri tempi, compresi i videogiochi. Ad esempio, Tucker ha realizzato un video nel quale spiega che Mass Effect dovrebbe essere il prossimo Trono di Spade. Tucker e Alex Calleros spiegano come lo show funzionerebbe, definiscono trama, personaggi, archi narrativi e molto altro.

Ora, Tucker ha annunciato di star lavorando con BioWare sul prossimo Mass Effect. Non sappiamo esattamente quale tipo di compiti svolga, ma supponiamo che sia qualcosa legato alla sceneggiatura.

Per quanto riguarda il gioco in sé e per sé, sappiamo che Mass Effect è in sviluppo e che Bioware lavora ai prototipi del prossimo capitolo con un team di veterani. Il team dovrebbe pubblicare prima Dragon Age e solo successivamente il gioco sci-fi. Non ci resta altro da fare se non attendere più informazioni da parte del team, sperando che vi sia qualcosa da condividere già durante il 2022.