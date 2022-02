Mass Effect: Bioware lavora ai prototipi del prossimo capitolo con un team di veterani

Oltre alle novità relative a Dragon Age 4, il general manager di Bioware, Gary McKay, ha parlato del prossimo capitolo della serie di Mass Effect, con un team di veterani e nuove leve che stanno realizzando i primi prototipi del gioco.

Come riportato in precedenza, nel post McKay ha svelato che Dragon Age 4 è a meta della produzione e svelato i cambiamenti effettuati all'interno del team. Ci vorrà ancora molto tempo prima di avventurarci nuovamente nel Thedas e probabilmente l'attesa sarà ancor più lunga per quanto riguarda il prossimo Mass Effect, dato che al momento il team di sviluppo guidato da Mike Gamble sta ancora realizzando dei prototipi del gioco.

Bioware

"Ovviamente stiamo lavorando anche al prossimo Mass Effect. Il team, guidato da Mike Gamble, è formato da sviluppatori veterani così come alcune nuove persone molto talentuose", afferma McKay. "Stanno tutti attivamente creando prototipi di nuove idee ed esperienze. I giochi AAA di nuova generazione richiedono molto tempo per essere realizzati e sappiamo che i nostri fan vorrebbero vederli quanto prima. Ma la nostra priorità numero uno deve essere la qualità e semplicemente per realizzarlo come si deve."

In un aggiornamento sullo stato dei lavori condiviso a gennaio, McKay ha parlato degli ambiziosi piani di Bioware per il futuro e di come lo studio vuole "ricostruire la propria reputazione" dopo gli insuccessi di Anthem e Mass Effect Andromeda.