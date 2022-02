Dragon Age 4 è a metà della produzione, BioWare aggiorna sullo stato dello sviluppo

BioWare ha aggiornato tutti sullo stato dei lavori per quanto riguarda Dragon Age 4, o semplicemente Dragon Age, in ogni caso il nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo per PC e piattaforme next gen che, a quanto pare, si trova a metà della produzione.

Gary McKay, responsabile del progetto, ha spiegato che lo sviluppo dei giochi prevede una fase di pre-produzione in cui viene completato il progetto e vengono ideate tutte le caratteristiche che il titolo dovrà avere, compreso un piano generale di lavoro. Successivamente arriva la produzione, che è la fase centrale in cui il progetto viene realizzato e gli elementi del gioco vengono effettivamente sviluppati fino a formare un titolo completo in termini di contenuti.

Successivamente si passa alle fasi alpha e beta, che riguardano soprattutto la conclusione dei contenuti e il raffinamento generale del gioco in termini tecnici, oltre ai vari controlli riguardanti la presenza di bug o problemi da risolvere e l'aggiunta di vari perfezionamenti tra grafica e altri elementi aggiuntivi.

In questa scansione dei lavori, Dragon Age si trova attualmente a metà della produzione, ha affermato McKay.

È difficile definire precisamente a che punto sia in effetti e quanto tempo ancora manchi prima di vedere il gioco in forma completa, ma è possibile che si tratti ancora di almeno un anno di attesa, ma probabilmente di più, sebbene al momento si tratti semplicemente di una previsione senza prove a supporto. In questo senso, si rivelerebbe piuttosto credibile la previsione di Jeff Grubb emersa nei giorni scorsi, sul fatto che ci saranno probabilmente almeno 18 mesi all'uscita di Dragon Age.

Con l'occasione, McKay ha anche riferito di alcuni cambiamenti effettuati all'interno del team: con l'uscita di scena di Christian Dailey, il nuovo production director è Mac Walters, che ha lavorato in precedenza a Mass Effect Legendary Edition, con Corrine Busche nel ruolo di game director, mentre Benoit Houle è il director of product development.

"Nel corso di quest'anno, inizierete ad avere più informazioni dal team di Dragon Age, nella forma di blog e contenuti social", ha riferito McKay, facendo intendere che inizierà presto un flusso di informazioni più regolare sul gioco in sviluppo. "Mentre ci muoviamo attraverso lo sviluppo, saremo anche in comunicazione più regolare con i giocatori che si trovano nella nostra community. Appassionati come voi, prendiamo i vostri feedback molto seriamente".