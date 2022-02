FIFA: EA pronta a cambiare nome? Per il CEO la licenza limita la serie, il report di VGC

Stando a un report pubblicato sulle pagine di VGC, Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, ha affermato che per la compagnia sarebbe meglio interrompere la partnership con FIFA, in quanto la licenza sta solo limitando il successo della serie di EA Sports. L'ipotesi di un rebrand sembra diventare sempre più concreta.

Stando a una fonte anonima di VGC, in un recente meeting il CEO Andrew Wilson ha discusso dello stato delle trattative per rinnovare la licenza, affermando che la compagnia potrebbe ottenere dei vantaggi concludendo la partnership con FIFA che dura da circa trent'anni, che ha definito "un impedimento" per gli ambiziosi piani di EA.

FIFA 22

Wilson inoltre afferma che la FIFA avrebbe precluso ad EA la possibilità di espandere i suoi giochi oltre al semplice calcio 11 contro 11 e ad "ecosistemi digitali più ampi", con il maggior vantaggio ottenuto dalla licenza in un'annata senza competizioni internazionali rappresentato da "quattro lettere sulla copertina della confezione".

A ottobre dello scorso anno, Electronic Arts parlando del futuro della sua serie calcistica ha affermato di stare rivalutando i rapporti con la FIFA e di riflettere sull'idea di cambiare nome al brand. Secondo un brevetto registrato nelle settimane successive in futuro la serie potrebbe chiamarsi semplicemente EA Sports FC. Qualora la licenza non venisse rinnovata il gioco del 2023 molto probabilmente sarà l'ultimo "FIFA" di EA.