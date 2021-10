FIFA 23 cambierà nome in EA Sports FC 23? Ha veramente importanza?

Sono tempi movimentati per il mondo del calcio videoludico. Nel mentre PES si trasforma in eFootball 2022, dopo il capitolo eFootball PES 2021 dello scorso anno, si parla del fatto che anche EA stia pensando di mettere da parte il nome "FIFA" a favore di un titolo originale e slegato da qualsiasi marchio. Si parla precisamente di EA Sports FC. A conti fatti, però, il nome è realmente importante?

Un calciatore che sta per fermare un pallone in FIFA 22

EA Sports FC, nel caso non lo sappiate, non è un nome suggerito da un leaker, ma un vero marchio registrato da Electronic Arts sia nel Regno Unito che nell'Unione Europea. Anche l'idea di abbandonare "FIFA" è stata suggerita proprio dalla compagnia. I motivi? Ufficialmente non vi è una vera e propria risposta, ma è facile pensare che la licenza sia sempre più costosa e abbandonarla potrebbe portare a un grande guadagno.

Anche nel caso nel quale ciò avvenga, non abbiate timore, non avrà impatto sulla sostanza del gioco: le leghe, i giocatori, le licenze degli stadi e molti altri elementi sono parte di accordi separati da quello stretto tra EA e la FIFA.

Il cuore pulsante di quello che rende FIFA [inserisci numero] se stesso non se ne andrà e non crediamo proprio che il gioco sfrutterà l'occasione per rivoluzionare completamente il proprio stile e il tipo di contenuti proposti.

Il cambio di nome è quindi perlopiù una mossa commerciale, ma è un scelta da soppesare con grande attenzione, come di certo comprenderete. Fermo restando che il mercato dei giochi di calcio AAA non è così ampio da rischiare che il titolo di EA venga scambiato con altri titoli, perdere il nome "FIFA" creerebbe una minima confusione nel pubblico più casual di videogiocatori che non si informa e scoprirebbe il cambiamento a cosa fatta.

Tutti continuerebbero per abitudine a chiamare il gioco FIFA, almeno per uno o due capitoli, e nel peggiore dei casi ci sarebbero alcuni acquirenti confusi che non riescono a trovare, su Amazon, FIFA 23 perché al suo posto appare EA Sports FC 23. EA è però più che nota (forse troppo e alle volte non per i migliori motivi?) quindi la confusione scemerebbe velocemente.

Eppure c'è sempre il dubbio che il cambio di nome faccia perdere quel fascino unico che rende il gioco di calcio di EA IL gioco di calcio. Siamo più che certi che anche Electronic Arts abbia lo stesso dubbio e stia cercando risposte con costose e complesse ricerche di mercato. Noi non abbiamo accesso agli stessi mezzi, quindi chiediamo a voi: a pelle, senza pensarci troppo, trovereste strano - almeno all'inizio - non poter più giocare a "FIFA"? Sarebbe lo stesso chiamare gli amici e dire 'Ehi, giochiamo a EA Sports FC 23 più tardi?'.