Call of Duty: Vanguard, il trailer della campagna in italiano è da brivido

Call of Duty: Vanguard è protagonista di uno spettacolare trailer della campagna doppiato in italiano: un video di grande impatto, che ai tantissimi fan della serie Activision non potrà che dare qualche brivido.

Come avrete letto nel nostro provato della beta di Call of Duty: Vanguard, il nuovo episodio del celebre franchise promette decisamente bene, e in questo filmato si parla esclusivamente del comparto single player a base narrativa.

La tradizionale campagna cinematografica di Call of Duty, insomma, tornerà con un cast di personaggi davvero interessante, e nel corso della storia potremo controllarli tutti.

Si va dall'esperto di demolizioni Lucas Riggs al pilota Wade Jackson, dalla tiratrice scelta Polina Petrova al paracadutista Arthur Kingsley, che è la voce narrante del trailer e guiderà l'insolito gruppo nel centro del conflitto.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 novembre, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.