PS5: condivisione video gameplay e screenshot via PlayStation App, in alcuni paesi

Sony ha annunciato che introdurrà progressivamente la possibilità di condividere video di gameplay e screenshot catturati da PS5 attraverso la PlayStation App, ovvero l'applicazione ufficiale su Android e iOS, a partire da alcuni paesi tra i quali però non figura l'Italia, al momento.

L'avvio di questa funzionalità è previsto già dalle prossime ore in Nord America, Sud America e Giappone, ma non è prevista ancora per l'Europa, a quanto pare. In pratica, la nuova opzione consente un upload automatico dei video registrati attraverso il sistema di cattura video di PS5 sul database di PlayStation App, ovviamente collegato al proprio account della console, per effettuare poi condivisioni in maniera più semplice.



Una volta ricevuto l'aggiornamento, l'app introduce una nuova tab sulle catture all'interno della sezione dedicata ai giochi, dove bisogna accettare l'opzione per abilitare la funzione di cattura automatica.

Fatto questo, tutti gli screenshot catturati attraverso il menù Create o il tasto Create, oltre ai video non in 4K e sotto i tre minuti, verranno caricati automaticamente nell'app mobile per 14 giorni, purché PS5 sia posta in modalità riposo e connessa a internet.

In sostanza, è la stessa funzionalità presente da tempo su Xbox attraverso l'app specifica della console Microsoft, con la differenza che su PS5 non è prevista la possibilità di selezionare anche manualmente le immagini da caricare. A questo punto, restiamo in attesa di informazioni sull'estensione della funzionalità anche in Europa, su cui al momento non ci sono informazioni ufficiali.