PlayStation Plus, marzo 2022: dimensioni del download dei giochi gratis per PS5 e PS4

Oggi Sony ha annunciato ufficialmente i giochi gratis del PlayStation Plus disponibili a marzo 2022 e per l'occasione il buon PlayStation Game Size ha pensato bene di informarci con le dimensioni di ognuno di essi in modo da farci trovare pronti per quando saranno disponibili per il download.

Il più leggero è Ghostrunner, che occupa solo 11,129 GB. È un peso piuma in confronto ad Ark: Survival Evolved, che invece occupa ben 99,547 GB. Dimensioni giustificate dai numerosi update ricevuti dal gioco nel corso degli anni.

Team Sonic Racing invece pesa circa 15 GB su PS4 e PS5 (non esiste una versione next-gen), mentre Ghost of Tsushima Legends richiede 40,731 GB di spazio su PS4 e 62,783 GB su PS5. Quest'ultimo caso è piuttosto particolare. Si tratta infatti della sola componente multiplayer del titolo Sucker Punch, ma è necessario comunque scaricare anche i file del gioco base, il che spiega le sue generose dimensioni su entrambe le console.

Vi ricordiamo che i giochi gratis del PlayStation Plus di marzo 2022 per PS5 e PS4 saranno disponibili a partire da martedì 1 marzo. Dunque avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare i titoli gratuiti di febbraio 2022.