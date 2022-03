Reggie Fils-Aime critica i manager di GameStop per mancanza di strategia articolata

Reggie Fils-Aime, storico ex-presidente di Nintendo of America, era ospite nel corso del fine settimana all'evento SXSW, dove ha parlato anche della sua recente esperienza in GameStop, di cui ha riferito alcune critiche fatte al mamangement per una certa mancanza di strategia "articolata".

Fils-Aime è stato nel consiglio d'amministrazione di GameStop da aprile 2020 a giugno 2021, per poi dedicarsi ad altre esperienze: nel periodo in cui si è trovato nella board, la catena di rivenditori si è ritrovata nel pieno della crisi data dalla pandemia da Covid, che ha colpito particolarmente duro i negozi fisici.

Si è trovato dunque in una condizione alquanto difficile, per cui ha voluto spingere su varie innovazioni da effettuare all'interno della compagnia, convinto che "L'industria dei videogiochi abbia bisogno di un GameStop che sia in salute e attivo". Tuttavia, sembra che i suoi piani non siano stati completamente assorbiti e attuati dalla catena di rivenditori.

L'idea era puntare su un approccio misto tra negozi fisici ed e-commerce, cosa che è attualmente in fase di elaborazione sotto la guida del CEO Ryan Cohen, ma in un modo che sembra non soddisfare più di tanto l'ex-presidente di Nintendo, che ha commentato in maniera non molto positiva gli sforzi fatti dalla compagnia.

"Non c'è mai stata una strategia articolata", ha affermato Fils-Aime su GameStop, intervistato sull'argomento da Emily Chang di Bloomberg, "La leadership dice che non vogliamo articolare la nostra strategia perché non vuole che questa sia rubata, cosa che per me è inaccettabile".