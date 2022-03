MSI Vigor GK50 Low Profile TKL, la recensione della tastiera meccanica TenKeyLess

I grandi produttori di hardware da gaming stanno cercando di specializzarsi, e da questo punto di vista è interessante osservare l'impegno di MSI sul fronte delle tastiere, tutte estremamente compatte, solide, accattivanti in termini di design e dotate di caratteristiche di rilievo. Nella recensione della MSI Vigor GK50 Low Profile TKL vi parliamo dell'ultimo modello dell'azienda: una tastiera meccanica a basso profilo e di tipo TenKeyLess, ovverosia priva del tastierino numerico per poter vantare dimensioni ancora più ridotte e prestarsi a qualsiasi esigenza di portabilità. Pur in una forma così compatta, la sostanza non manca: la tastiera utilizza switch Kaith Low Profile testati per oltre 50 milioni di battute, è dotata di un cavo USB rimovibile e di una custodia morbida, e infine supporta la tecnologia MSI Mystic Light e la sua grande varietà di preset RGB. Il prezzo? 94,90€ su Amazon.

Caratteristiche tecniche La MSI Vigor GK50 Low Profile TKL con l'illuminazione RGB accesa La MSI Vigor GK50 Low Profile TKL è una tastiera meccanica da gaming a basso profilo e di dimensioni compatte, con fattore di forma TenKeyLess: si tratta di un elemento di spicco rispetto alle caratteristiche tecniche del dispositivo, che nasconde tanta tecnologia al suo interno e la mette a disposizione per un uso anche misto. Gli switch Kaith Low Profile vantano una corsa di 3 millimetri, un polling rate di 1.000 Hz e un ottimo feedback alla pressione, che emette un click notevole a ogni battuta: un aspetto da tenere in considerazione se avete esigenze di silenziosità. La precisione è eccellente, anche grazie a un sistema anti-ghosting che individua automaticamente la pressione esatta, annullando quelle indesiderate al fine di ridurre al minimo gli input errati. Gli switch sono testati per più di 50 milioni di battute, il che li rende particolarmente affidabili e duraturi, mentre i keycap in ABS possono essere smontati con l'estrattore incluso nella confezione e sostituiti a seconda delle esigenze: nel box ci sono già le versioni convesse dei pulsanti CTRL e ALT. La dotazione viene completata da una custodia morbida per il trasporto della tastiera e dal cavo USB C/A rimovibile lungo 1,8 metri. L'illuminazione RGB può essere regolata tramite il software gratuito MSI Center, che serve anche per gestire e modificare i tre profili con le varie funzioni. Tuttavia, premendo il tasto con l'icona del drago è possibile effettuare anche tante regolazioni al volo, cambiando il colore dei LED e la loro intensità, nonché scorrere fra nove differenti preset: una feature molto utile per le variazioni al volo. La MSI Vigor GK50 Low Profile TKL vista dall'alto Scheda tecnica MSI Vigor GK50 Low Profile TKL Formato: compatto TKL

Design La MSI Vigor GK50 Low Profile TKL vista dall'alto Le tastiere di tipo frameless tendono un po' a somigliarsi tutte in termini di design, e la MSI Vigor GK50 Low Profile TKL non fa eccezione. Il problema è chiaramente la superficie ridotta, che viene però valorizzata in questo caso con una plancia in alluminio grigio spazzolato che reca il logo di MSI nella parte destra, appena sopra i tasti direzionali, mentre frontalmente un inserto nero in plastica prova a donare un minimo di carattere al dispositivo. È chiaramente l'illuminazione RGB a svolgere un ruolo di primo piano nel conferire valore all'estetica della GK50, e possiamo dire che in tal senso è stato fatto un ottimo lavoro per la qualità e la varietà delle luci e dei preset disponibili. Contano però, e parecchio, le dimensioni della tastiera, pari a 354 x 140 x 33 millimetri laddove il peso è di soli 560 grammi. Una nota di merito al sistema dei doppi piedini estraibili, che consentono di ottenere tre differenti inclinazioni: 5, 8 o 11 gradi.

Esperienza d'uso La MSI Vigor GK50 Low Profile TKL, il fondo con i doppi piedini Abbiamo utilizzato la MSI Vigor GK50 Low Profile TKL per poco meno di una settimana, sperimentandone le capacità sia in ambito office che, ovviamente, nel gaming. Abituati a pressioni piuttosto silenziose siamo rimasti un po' sorpresi dal rumore prodotto durante la battitura, un aspetto che solitamente divide l'utenza: c'è chi lo cerca espressamente e chi lo disprezza apertamente. Ad ogni modo la precisione non si discute e la tecnologia adottata per garantirla funziona molto bene. La corsa dei tasti, piuttosto breve, rappresenta anch'essa un aspetto da tenere in considerazione se siete abituati diversamente. Ad ogni modo ci si fa l'abitudine molto in fretta e giocando con Call of Duty: Warzone, Halo Infinite e Apex Legends ci siamo trovati bene, comodi (anche per via della posizione ravvicinata del mouse) e ben supportati da un prodotto che pur in un fattore di forma compatto, offre tanta sostanza.