Flintlock: The Siege of Dawn annunciato dagli autori di Ashen day one su Game Pass

Il team A44 Games, autore dell'affascinante action RPG Ashen e il publisher Kepler Interactive annunciano Flintlock: The Siege of Dawn, un nuovo gioco open world in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, presentato con un trailer e alcune immagini, in arrivo direttamente al day one su Xbox Game Pass.

Flintlock: The Siege of Dawn è anche questo un action RPG in cui siamo chiamati a prendere parte alla lotta dell'umanità in un mondo dilaniato da una battaglia fra divinità.

Non c'è ancora una data di uscita precisa ma il suo arrivo è previsto per il 2022, con lancio direttamente all'interno del catalogo Game Pass.

"La porta verso l'aldilà è stata aperta, consentendo all'armata divina dei non morti di fuggire. I viventi sono sull'orlo dell'estinzione, è tempo per una nuova coalizione di riprendere il controllo del mondo. Abbracciate la vendetta, la polvere da sparo e la magia e imbarcatevi in un viaggio epico per guidare l'umanità verso la battaglia finale contro l'ondata della morte. La vostra guerra inizia ora".

Questa è la sinossi ufficiale di Flintlock: The Siege of Dawn, che per il resto sembra essere particolarmente interessante in termini di ambientazione e soluzioni di gioco. Stilisticamente molto diverso da Ashen, il nuovo gioco ha un look più tendente al realistico anche se ovviamente si basa su elementi fantasiosi ed eclettici, da quanto è possibile vedere.

In base alla descrizione, il gioco sembra basarsi molto su un sistema di combattimento completo e impegnativo, in attesa di sapere qualche dettaglio in più su questo interessante titolo. Vediamo intanto il trailer di presentazione e le prime immagini.