Hideo Kojima commenta The Batman, i muscoli di Robert Pattinson e cita Twilight

Hideo Kojima, noto in quanto autore di franchise come Metal Gear Solid e Death Stranding ma anche in quanto appassionato ed esperto di cinema, ha visto The Batman e ora ha condiviso i suoi pensieri sul film, parlando anche dei muscoli di Robert Pattinson.

Kojima ha condiviso i suoi pensieri su alcune scene del film e sul perché lo hanno colpito così tanto. Kojima ha iniziato commentando su Twitter la scena in cui Robert Pattinson è senza camicia. "La presenza e la capacità recitativa di Robert sono eccellenti, ma il regista ha un buon modo di mostrarlo. La scena in cui spinge un oggetto pesante in casa con la parte superiore del corpo nuda", ha detto. "Lì, dà l'impressione di avere muscoli flessibili come un ballerino di danza classica, non muscoli duri da allenamento muscolare e assunzione di proteine". Kojima ha aggiunto: "Di solito, mostrano i muscoli di Batman durante le scene di allenamento, o il nudo durante le scene di doccia o quando si curano le ferite nel bagno".

Batman e Selina Kyle

Kojima ha anche apprezzato la scena della colazione, e in particolare il fatto che Pattinson indossa gli occhiali da sole nonostante l'ambientazione interna. "Anche la scena della colazione con Alfredo [sic]. Sembra abbagliato e gli fa indossare gli occhiali da sole anche se è al chiuso", ha detto.

"Normalmente, lo mostrerebbero con gli occhiali da sole mentre guida un'auto decappottabile durante il giorno", ha aggiunto Kojima. Si è poi chiesto se questa sia stata una scelta intenzionale per citare uno dei primi film importanti di Pattinson, Twilight. "Ma a Gotham City questa volta è buio anche durante il giorno, quindi non è necessario. Oppure è un omaggio a Twilight all'interno del quale lui è abbagliante perché è un vampiro?" ha detto.

Vi segnaliamo infine che una serie TV spin-off sul Pinguino è in lavorazione presso HBO Max.